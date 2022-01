Minister Kuipers wil ‘veel meer’ inzetten op preventie

De nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers wil in zijn regeerperiode “veel meer inzetten” op preventie. Andere belangrijke punten zijn “meer regionale samenwerking in de zorg” en snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.

Dat zei Kuipers in het tv-programma Beau. Hij vertelde ook duidelijk voorstander te zijn van concentratie van de hartchirurgie voor kinderen in twee centra in Nederland: “Twaalf chirurgen op vijf lokaties, die 24/7 paraat moeten staan voor hele kleine aantallen patiënten? Alleen al uit kwaliteitsperspectief is dat niet vol te houden. Dat moet je deze chirurgen ook niet aan willen doen”, aldus Kuipers.

Kuipers liet doorschemeren dat hij op korte termijn wilde vertrekken bij Erasmus MC. Hij is 63 jaar en wilde zijn laatste werkzame jaren met zijn vrouw, die ook in de zorgsector werkt, doorbrengen in het buitenland. Hij noemde landen als Canada of Australië, waar hij graag zorgbestuurder had willen worden: “Totdat Sigrid Kaag in oktober contact zocht om me te polsen voor het ministerschap.”

Meeste vertrouwen

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat Kuipers binnen het nieuwe kabinet-Rutte de minister is met het meeste vertrouwen: 61 procent. Behalve de VWS-minister scoort alleen de nieuwe minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs een voldoende.

Uit de peiling van EenVandaag blijkt dat de meeste ondervraagden het een grote pre vinden dat Kuipers uit de praktijk komt. ‘Kennis’, ‘kunde’ en ‘vakman’ zijn termen die veel mensen gebruiken als ze de VWS-minister omschrijven. Kuipers gaat vooral zoeken naar manieren om te leren leven met corona, zei hij voor de NPO-tv: “Want corona gaat niet meer weg. Dat betekent dat we moeten zoeken naar methoden om corona voor de langere termijn een plek te geven.”

De nieuwe VWS-minister zei dat zijn ervaring in de zorgsector zal helpen: “Als je arts bent, heeft dat in deze functie voor- en nadelen. Als je heel lang in de gezondheidszorg hebt gewerkt, zowel in Nederland als in het buitenland, kan dat zeker in deze situatie weldegelijk helpen. Ik breng een schat aan ervaring mee.”

Motivatie

De nieuwe minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, zei dat ze heeft getwijfeld of ze de overstap zou maken van bestuursvoorzitter van tanteLouise naar minister: “Het is best wel een overgang. Je voelt hier de zwaarte op je neerdalen, maar dat geeft me ook motivatie.”

Helder zei dat de zorgvraag de komende jaren toeneemt, maar het aantal beschikbare medewerkers voor de ouderenzorg juist afneemt. “Er ligt echt een heel groot probleem. Ik wil de zorg liefdevol en betaalbaar houden. We moeten kijken waar we de vraag naar zorg kunnen verminderen en kijken hoe mensen daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren.”

Wachtlijsten jeugdzorg

Maarten van Ooijen, de nieuwe staatssecretaris van Jeugdzorg, wilde zich niet vastleggen of hij de lange wachtlijsten in de jeugdzorg in zijn regeerperiode kan wegwerken. “Maar ik ga knokken voor ieder kind. Ik kan niet toezeggen dat ik de wachtlijsten oplos, omdat het een enorme opgave is.”