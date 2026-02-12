Misbruik kon voortduren door gebrek aan toezicht bij De Glind

Een gesloten cultuur en gebrek aan toezicht van buitenaf maakten het mogelijk dat kindermishandeling en -misbruik lange tijd konden voortduren in het Jeugddorp De Glind in Gelderland.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze constateren dat het ook nu nog aan openheid schort bij zorgorganisatie Pluryn.

Een “lerende, open houding” is volgens de onderzoekers cruciaal, maar die hebben ze tijdens het onderzoek “onvoldoende ervaren”, schrijven ze. “Daarbij leken verschillende redenen een rol te spelen, waaronder bescherming van het belang en de reputatie van de organisatie, en privacywetgeving als argument om geen openheid te bieden.”

De Glind

In De Glind wonen jongeren met complexe problemen. In 2022 werd bekend dat er decennialang misstanden zijn geweest. De onderzoekers hebben daarover onder meer gesproken met oud-bewoners. Ze bekeken ook 212 aanvragen die oud-bewoners hebben gedaan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. “De resultaten laten zien dat verschillende vormen van mishandeling voorkwamen, waaronder emotioneel, fysiek en seksueel geweld.”

Slachtoffers hebben “tot op de dag van vandaag” last van de gevolgen van mishandeling en misbruik. Ze vertelden de onderzoekers dat mensen die er iets van zeiden niet werden geloofd of serieus genomen en dat de leiding meldingen liever intern hield, in plaats van bijvoorbeeld aangifte bij de politie te doen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft gekeken naar “het huidige leefklimaat” en de aanpak van geweld. Die uitkomsten zijn positiever: jongeren en professionals “ervaren een veilige, open sfeer, veel steun van begeleiders en waarderen de stabiliteit die het dorp biedt”. Wel zijn er vaak problemen tussen jongeren, zoals pesten, schelden en dreigen.