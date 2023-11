‘Misstanden in woonzorgcentrum Almere’

Bij Woonzorgcentrum De Overloop in Almere zijn bewoners volgens Omroep Flevoland ernstig mishandeld, verwaarloosd en in de steek gelaten. Ook zijn er bezittingen van bewoners gestolen door het personeel. Dat melden familieleden van verschillende oud-bewoners onafhankelijk van elkaar aan de omroep.

Zorggroep Almere, waar de Overloop onder valt, stelde vorige maand zes medewerkers op non-actief. Vervolgens werd recherchebureau Hoffmann ingeschakeld. Dat onderzoek richt zich op zaken die niets met de bewoners te maken hebben, laat directeur Bouke Schuurmans weten.

De meldingen die Zorggroep Almere op dit moment laat onderzoeken gaan over intimidatie, machtsmisbruik, privacyschending en onjuiste inzet van medicatie, zeg Schuurmans. Hij is sinds september 2023 directeur van de zorggroep. “We hebben geen klachten gehad over de kwaliteit van zorg.”