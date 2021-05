Moderna rekent op meer opbrengsten met zijn coronavaccin

De stijgende vraag naar het vaccin kwam op het moment dat er zorgen ontstonden over de veiligheid van vaccins van sectorgenoten AstraZeneca en Johnson & Johnson (Janssen). Daarbij kampten die medische bedrijven ook met productieproblemen. Verschillende landen stopten al dan niet tijdelijk het vaccinatieprogramma met die middelen.

Pfizer

Eerder deze week meldde branchegenoot Pfizer dat het een omzet van 26 miljard dollar verwacht met zijn covid-19-vaccin. Ook Pfizer lijkt te profiteren van de problemen bij de andere farmaceuten. Vooral rijke landen hebben extra voorraden vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech ingeslagen.

1,7 miljard

In het eerste kwartaal van 2021 bracht het vaccin van Moderna een omzet op van 1,7 miljard dollar. Het bedrijf zei dat het van plan is om deze maand een aanvraag in te dienen voor de volledige goedkeuring van het vaccin in de Verenigde Staten.

Vrijgeven van patenten

Moderna ging in zijn handelsupdate nog niet in op de discussie over het vrijgeven van patenten. In een algemene verklaring stellen farmaceuten dat het vrijgeven van patenten op coronavaccins niet het juiste antwoord is op de wereldwijde vaccinschaarste. (ANP)