Mogelijk toch MRI voor vrouwen met dicht borstweefsel

Vrouwen met dicht borstweefsel kunnen mogelijk toch via een MRI gescand worden op tumoren. Hiervoor werken het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid aan een plan, dat eind september klaar moet zijn. Dat meldt het AD.

Al in 2019 is uit onderzoek gebleken dat jaarlijks honderden gevallen van borstkanker bij vrouwen met dicht borstweefsel eerder kunnen worden opgespoord, indien zij een aanvullend MRI-onderzoek krijgen. Met rijksinstituut RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wordt momenteel een rapport opgesteld hoe MRI-screening ingevoerd kan worden, zegt borstradioloog Ritse Mann van het Radboudumc, die aan het onderzoek van RIVM en VWS meeschrijft.

Hoogste dichtheid

Volgens Mann zal de MRI worden aangeboden aan vrouwen met de hoogste weefseldichtheid in hun borsten: “Categorie D, ongeveer 6 tot 8 procent van de populatie.” (ANP)