MST-bestuurder stapt over naar baanbrekende start-up

Inreda Diabetic is een jong bedrijf in Goor, dat een kunstmatige alvleesklier heeft ontwikkeld voor mensen met diabetes type 1. De verwachting is dat Inreda Diabetic de komende jaren flink gaat groeien; in Nederland maar ook internationaal is er veel belangstelling.

Groei

“Met de komst van Eric Rikkert hebben wij ons managementteam verder uitgebreid om zo aan de sterke groei te kunnen voldoen en het bedrijf door te ontwikkelen”, zegt Robin Koops, oprichter en CEO van Inreda Diabetic.

Icoon

Inreda Diabetic is het afgelopen jaar landelijk veel in het nieuws geweest. In september 2019 is het bedrijf tot Nationaal Icoon benoemd. Vanuit het kabinet treedt minister Bijleveld op als ambassadeur voor Inreda Diabetic. Vanaf deze maand komen de eerste honderd mensen met diabetes in aanmerking voor de kunstmatige alvleesklier, zo werd onlangs bekend. Deze mensen zijn onder behandeling bij vijf ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel die deelnemen aan het project met Menzis. Met MST zijn nog gesprekken over deelname.

Vrijheid

De kunstmatige alvleesklier maakt het leven van mensen met diabetes type 1 veel aangenamer. Het apparaat neemt het regelen over, waardoor de diabetespatiënt veel meer vrijheid kan ervaren. Het bijzondere aan dit succesverhaal is dat Koops als diabetespatiënt het hulpmiddel grotendeels zelf heeft ontwikkeld.