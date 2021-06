Na twee dagen van stijging daalt aantal opgenomen coronapatiënten

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald, na twee dagen van heel lichte stijging. Ziekenhuizen behandelen momenteel 645 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 27 september 2020.

Vergeleken met maandag is het aantal coronapatiënten met 36 gedaald. In de twee dagen ervoor waren er in totaal negen opgenomen patiënten bijgekomen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 395 mensen met corona, 23 minder dan op maandag. Voor het eerst sinds 24 september komt dat aantal onder de 400 uit. Intensive cares behandelen nog 250 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 11 oktober. Dat zijn er 13 minder dan op maandag en het is de 23e achtereenvolgende dag dat de bezetting op de corona-ic’s daalt.

De coronavleugels van ziekenhuizen zijn de laatste weken leeggelopen. Dat komt doordat steeds minder coronapatiënten hoefden te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 45 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care. Vorige week dinsdag ging het om 52 mensen, de dinsdag daarvoor om 83 en nog een dinsdag eerder om 123.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 327 coronapatiënten opgenomen, het laagste aantal sinds het centrum in oktober begon met het delen van die gegevens.

Als gevolg van de leegloop kunnen ziekenhuizen zelf zorgen voor de overgebleven coronapatiënten. Die hoeven niet meer te worden verplaatst naar andere delen van het land, waarvoor het LCPS vorig jaar is opgericht. In de afgelopen 48 uur is niemand overgeplaatst.

De capaciteit van de intensive cares kan bovendien omlaag. Ze hebben nu nog maar 1089 bedden beschikbaar, het laatste aantal sinds eind oktober. In april en begin mei waren dit er meer dan 1400.

Artsen en verpleegkundigen kunnen daardoor aan de slag op andere afdelingen, om daar voor mensen met andere aandoeningen te zorgen. De reguliere zorg komt meer en meer op gang. Verpleegafdelingen behandelen nu 13.078 ‘non-Covid-patiënten’. Dat niveau was niet bereikt sinds het LCPS in september begon met het delen van die gegevens. (ANP)