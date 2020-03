Nachtdienstzuster fitter via powernaps en soep

Het ziekenhuis deed vorig jaar samen met de Universiteit van Tilburg onderzoek naar hoe het de werkbeleving van verpleegkundigen in nachtdiensten kon bevorderen. Er werd in een proefperiode getest met speciale blauwe brillen. Die helpen bij het reguleren van de aanmaak van slaaphormonen. Ook werd ingezet op powernaps en gezonder eten voor de verpleegkundigen.

Keuze

Verpleegkundigen zijn niet allemaal met dezelfde aanpak te helpen, bleek tijdens het onderzoek. Geen van die drie maatregelen werkte zo goed dat het Catharina het panacee voor al het nachtdienstpersoneel heeft gevonden. Wel merkte het ziekenhuis dat het aanbod van alle drie interventies positieve resultaten opleverde. Volgens het Catharina kon personeel daarmee kiezen wat hen het beste paste.

Het ziekenhuis zet de positieve stappen uit de proefperiode door. Want verpleegkundigen waren bijvoorbeeld erg positief over de powernaps tijdens de nachtdienst, vertelt Marieke van Schijndel, manager Spoedeisende Hulp en Gips.

‘Meer energie’

“Verpleegkundigen zeggen: ‘Als ik even 20 minuten lig, dan slaap ik meteen en dan word ik ook beter wakker’. Er zijn heel veel verpleegkundigen die hebben aangegeven: ‘Ik slaap overdag ook beter. Ik word minder vaak wakker, ik slaap langer en voordat ik mijn nachtdienst in ga heb ik nog de energie om te gaan sporten.’ Dus er zijn heel veel individuele positieve verhalen.”

Omdat er geen hele duidelijke resultaten uitkomen, worden de powernaps en brillen niet in het hele ziekenhuis doorgevoerd. Maar elke afdeling kan dat wel apart bepalen. Daarom gaat het Catharina dus ook die powernaps van 20 minuten erin houden op de SEH. Ook blijven er blauwe brillen liggen op de Kinderafdeling en de SEH.

Soep en crackers

Het ziekenhuis blijft ook soepjes aanbieden aan nachtdienstmedewerkers. In de proefperiode werd ingezet op gezond eten, omdat mensen in nachtdiensten sneller naar vet en ongezond eten grijpen. Schijndel: “Daar hebben mensen echt iets van opgepikt. Mensen in de nachtdienst voelen zich vaak ellendiger, dan is het ook eerder ‘kom maar op met dat lekkers’. Maar als je dat niet doet, als je geen suikers eet, weinig zout, geen vetten maar gezond eten, dan ga je wel fitter de nacht in. Dat hebben mensen echt gemerkt. Gisteren zei iemand nog: ‘Ik neem nu crackers mee, gezonde voeding, sla en een soepje, dat deed ik eerst niet’.” Daar gaat het Catharina ziekenhuisbreed mee door. Nachtdienstpersoneel krijgt bijvoorbeeld een soepje in de nacht. En vers fruit in plaats van Snickers.