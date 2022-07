Nationale Zorgreserve komt met programma voor arts-reservisten

De Nationale Zorgreserve komt met een programma voor voormalige zorgprofessionals die klaar staan om in crisistijd bij te springen. Met de introductie van het ‘artsenpakket’ worden ze hiervoor voorbereid.

Het ‘activiteitenpakket’ geldt voor oud-huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijke gehandicaptenzorg (AVG) en medisch specialisten.

Dagelijkse zorg

Zorgverleners in de Nationale Zorgreserve zijn geen vervangers voor collega’s, uitzendkrachten of zzp’ers. Daarom wordt de inzet van zorgreservisten bij een acute hulpvraag gefaciliteerd door enkele activiteitenpprogramma’s. De zorgreservisten ondersteunen in de algemene dagelijkse zorg, zodat het vaste team zich kan concentreren op de coördinerende zorgtaken.

Het artsenpakket is tot stand gekomen in samenwerking met een groep huisartsen en andere specialisten, ziekenhuis St Jansdal en Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde).