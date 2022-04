‘Nederland in Europese middenmoot met aantal uithuisplaatsingen’

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Nederland geen koploper uithuisplaatsingen. Vergeleken met andere landen in West-Europa behoort Nederland tot de middenmoot, met 8,8 per duizend kinderen die niet thuis wonen, meldt Trouw.

Worden ook Oost-Europese landen meegerekend, dan zit Nederland onder het gemiddelde, stellen de hoogleraren orthopedagogiek Annemiek Harder van de Erasmus Universiteit en Erik Knorth van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van cijfers van Eurochild en Unicef.

Hardnekkig idee

Het idee dat in Nederland veel meer kinderen bij hun ouders worden weggehaald dan in andere landen, is hardnekkig. Tijdens het NOS-debat voor de gemeenteraadsverkiezingen zei Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, nog dat Nederland in Europa kampioen uithuisplaatsen is. Een opmerking die ook met enige regelmaat in het parlement klinkt.

Uit de cijfers die Eurochild, een organisatie gefinancierd door de Europese Unie, verzamelde blijkt dat in West-Europa in Finland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Duitsland meer kinderen bij pleegouders of in een instelling wonen dan in Nederland. Finland is met 11,41 per duizend jeugdigen koploper.