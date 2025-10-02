Nederland kan ’tientallen’ kinderen uit Gaza opnemen

Nederlandse universitaire ziekenhuizen kunnen “tientallen” zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook de komende weken opnemen. Dat zei Hans van Goudoever namens de universitaire medische centra donderdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Hij zei dat er “veel capaciteit” is en dat alle ziekenhuizen bereid zijn om te helpen. Het zal zeker niet ten koste gaan van behandeling van Nederlandse patiënten, benadrukte Van Goudoever, die voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Amsterdam is.

Het kabinet maakte eerder deze dag bekend een “zeer beperkt” aantal kinderen te willen ophalen voor medische behandeling in Nederland. Het gaat om patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en in levensgevaar zijn. Voor hen is in de regio geen hulp.

Klaar

De ziekenhuizen zijn klaar om kinderen op te nemen, aldus Van Goudoever. Het Netwerk Acute Zorg zal kijken waar de kinderen het beste geholpen kunnen worden.

Pim Kraan van Save the Children schat in dat “in een paar dagen of een week” de kinderen naar Nederland kunnen worden overgebracht. Ook hij denkt dat hier veel kinderen kunnen worden geholpen. Kraan heeft gehoord dat “meerdere tranches van dertig evacuees makkelijk kunnen worden ontvangen”.

Stortvloed

Hij verwacht een “stortvloed” aan patiënten uit Gaza zodra er een staakt-het-vuren is. Meer dan 15.000 mensen in Gaza zijn geregistreerd om medisch geëvacueerd te worden. Maar het werkelijke aantal is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drie tot vier keer groter.

Volgens Richard Peeperkorn van de WHO kan een medische evacuatie “redelijk snel” geregeld worden. Daarover zijn al regelingen met de Europese Unie. Het gaat steeds om evacuaties van een paar honderd patiënten die naar verschillende landen gaan. Israël moet daarvoor toestemming geven.

Teleurstellend

Peeperkorn is “echt teleurgesteld” in het aantal patiënten dat tot dusver is opgenomen in de Europese Unie. Het gaat om 325 Gazanen, terwijl Egypte al bijna 4000 heeft opgenomen.

Volgens Derk Segaar van het Rode Kruis is er ook nog veel capaciteit in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische autoriteiten laten daar geen patiënten uit Gaza heen reizen. De druk op Israël moet worden opgevoerd om dat toe te staan, zei Peeperkorn. (ANP)