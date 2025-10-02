Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nederland kan ’tientallen’ kinderen uit Gaza opnemen

,

Nederlandse universitaire ziekenhuizen kunnen “tientallen” zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook de komende weken opnemen. Dat zei Hans van Goudoever namens de universitaire medische centra donderdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Hij zei dat er “veel capaciteit” is en dat alle ziekenhuizen bereid zijn om te helpen. Het zal zeker niet ten koste gaan van behandeling van Nederlandse patiënten, benadrukte Van Goudoever, die voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Amsterdam is.

Het kabinet maakte eerder deze dag bekend een “zeer beperkt” aantal kinderen te willen ophalen voor medische behandeling in Nederland. Het gaat om patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en in levensgevaar zijn. Voor hen is in de regio geen hulp.

Klaar

De ziekenhuizen zijn klaar om kinderen op te nemen, aldus Van Goudoever. Het Netwerk Acute Zorg zal kijken waar de kinderen het beste geholpen kunnen worden.

Pim Kraan van Save the Children schat in dat “in een paar dagen of een week” de kinderen naar Nederland kunnen worden overgebracht. Ook hij denkt dat hier veel kinderen kunnen worden geholpen. Kraan heeft gehoord dat “meerdere tranches van dertig evacuees makkelijk kunnen worden ontvangen”.

Stortvloed

Hij verwacht een “stortvloed” aan patiënten uit Gaza zodra er een staakt-het-vuren is. Meer dan 15.000 mensen in Gaza zijn geregistreerd om medisch geëvacueerd te worden. Maar het werkelijke aantal is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drie tot vier keer groter.

Volgens Richard Peeperkorn van de WHO kan een medische evacuatie “redelijk snel” geregeld worden. Daarover zijn al regelingen met de Europese Unie. Het gaat steeds om evacuaties van een paar honderd patiënten die naar verschillende landen gaan. Israël moet daarvoor toestemming geven.

Teleurstellend

Peeperkorn is “echt teleurgesteld” in het aantal patiënten dat tot dusver is opgenomen in de Europese Unie. Het gaat om 325 Gazanen, terwijl Egypte al bijna 4000 heeft opgenomen.

Volgens Derk Segaar van het Rode Kruis is er ook nog veel capaciteit in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische autoriteiten laten daar geen patiënten uit Gaza heen reizen. De druk op Israël moet worden opgevoerd om dat toe te staan, zei Peeperkorn. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:16 Nederland kan 'tientallen' kinderen uit Gaza opnemen
11:58 Reinier de Graaf ziekenhuis neemt Pharmafilter weer in gebruik na faillisement
11:10 Diakonessenhuis wint Zorgvernieuwer van het Jaar-award
1 okt 2025 Anna Ziekenhuis opent nieuwe unit voor ouderen met botbreuken
1 okt 2025 RIVM adviseert MRI-scans voor vrouwen met dicht borstweefsel

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties