NeLL en Basalt werken samen in hub voor revalidatie

Door de samenwerking moet het wetenschappelijk onderzoek van het NeLL (onderdeel van het LUMC) en de dagelijkste praktijk samenkomen. Dat moet digitale tools opleveren die een positieve impact hebben op de patiënt, de zorgprofessional en het zorgproces. Digitale toepassingen moeten helpen om de revalidatiezorg in de toekomst betaalbaar, bereikbaar en bemensbaar te houden.

Intensieve samenwerking

NeLL en Basalt werkten eerder al samen aan een aantal onderzoeksprojecten. Binnen de hub gaan ze intensief samenwerken om kennis te delen, onderzoek te doen, projecten op te starten en in te schrijven op nationale en internationale subsidies. Daarbij wordt via het lectoraat revalidatie en technologie van Basalt en de Haagse Hogeschool ook de verbinding tussen de beroepspraktijk en het onderwijs gelegd. Samen met het NeLL kan de vertegenwoordiging van eHealth in de curricula van het universitair onderwijs een belangrijke volgende stap zijn.

Toepassen in praktijk

“eHealth kan ons helpen revalidatiegeneeskunde drastisch anders te organiseren zodat deze nog beter, prettiger en effectiever voor onze cliënten wordt”, zegt Willem Wiegersma, bestuursvoorzitter Basalt. “Om nieuwe digitale toepassingen ook daadwerkelijk te kunnen implementeren in de gehele revalidatiezorg is het noodzakelijk dat we in de praktijk onderzoeken wat werkt en wat niet werkt en dat we persoonlijke ervaringen koppelen aan grondig wetenschappelijk onderzoek. Hier gaan NeLL en Basalt zich samen op richten.”

Niels Chavannes, oprichter NeLL, zegt over de samenwerking: “Basalt is voorloper op het gebied van de inzet van eHealth en zorgtechnologie in de revalidatiezorg. Zij richten zich zowel op de ontwikkeling van digitale toepassingen (testen, valideren en optimaliseren) als op het implementeren en evalueren van eHealth. Het krachtige is dat Basalt hier relevante stakeholders bij betrekt zoals verschillende LivingLabs, een FieldLab en ketenpartners in de eigen woon- en leefomgeving van de revalidant.”