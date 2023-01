Neuroloog Jelis Boiten krijgt Koninklijk lintje

Boiten kreeg vrijdag de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw opgespeld. Hij ontving het lintje onder meer voor zijn bijzondere werkzaamheden voor patiënten met een herseninfarct of een hersenbloeding. “Het was een grote verrassing”, vertelde Boiten. “Ik heb er nooit aan gedacht om een lintje te mogen ontvangen. De onderscheiding is voor mij een kroon op mijn werk.”

HMC Westeinde

Boiten heeft aan de basis gestaan van het neurovasculair centrum van HMC. In het bijzijn van specialisten, verpleegkundigen en de raad van bestuur van HMC opende Boiten op zijn laatste dag de nieuwe Neuro Care Unit in HMC Westeinde. “Het Neurovasculair Centrum van HMC is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootsten van Nederland. Deze nieuwe Neuro Care past daar helemaal bij: een mooie nieuwe ruimte met de meest innovatieve technieken: alles is up-to-date.”

Neuro Care Unit

In 2006 heeft Boiten met collega’s een Stroke Unit opgericht voor patiënten met een beroerte. “Er stonden vier bedden. Later hebben we deze uitgebreid naar de Neuro Care Unit. Vanaf dat moment kwamen er niet alleen patiënten te liggen na een beroerte, maar ook patiënten met andere neurologische aandoeningen met een acuut karakter.”

De nieuwe Neuro Care Unit telt acht bedden (en twee reservebedden).