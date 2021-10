NFU: toename coronabesmettingen zet inhaalzorg onder druk

De toename van het aantal coronabesmettingen zet de umc’s, het personeel en de inhaalzorg verder onder druk. Dat schrijft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een brief aan de Tweede Kamer. De NFU doet aanbevelingen om de toestroom van het aantal coronapatiënten in de umc’s te verminderen.

Druk op de zorg

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het langeretermijn-coronabeleid. Wederom stijgt het aantal coronabesmettingen aanzienlijk en neemt de druk op de zorg toe. Dit heeft grote gevolgen voor het inhalen van de complexe uitgestelde medisch-specialistische zorg. De NFU is van mening dat de overheid daarbij niet om de actuele situatie heen kan.

Topreferente zorg

Bij de umc’s is nauwelijks sprake van ‘verdamping’ van de uitgestelde zorg, want umc’s verlenen voornamelijk topreferente zorg. Het gaat om complexe behandelingen die niet zomaar door te verwijzen zijn naar een ander ziekenhuis of centrum. Bovendien is veel uitgestelde zorg voor umc’s nu nog onbekend, omdat die patiënten nog niet in beeld zijn bij de academische ziekenhuizen. Dit zijn namelijk patiënten die vanuit een ander ziekenhuis worden doorverwezen. Deze doorverwijzing heeft tijdens de covid-pandemie stilgelegen en komt pas nu weer op gang.

Aanbevelingen

In de brief doet de NFU aanbevelingen voor wat nodig is om het hoofd boven water te houden in deze nieuwe coronagolf en wat de umc’s doen om zorg te blijven bieden. Ze vragen om niet de IC-capaciteit verder op te schalen, maar om het aantal covid-besmettingen te beperken. Ook zou een deel van de patiënten naar het buitenland kunnen voor covidzorg, zodat hier genoeg capaciteit blijft voor inhaalzorg en tot slot betere arbeidsomstandigheden voor de verpleegkundigen, met meer zeggenschap en betere arbeidsvoorwaarden. Ook daarin kan de regering een rol spelen, menen de umc’s.