Nieuw bestuurslid Maastricht UMC+

Stef Kremers is per 1 november gestart als lid raad van bestuur van het Maastricht UMC+ en als vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML).

De Vries

Kremer volgt in beide functies Nanne de Vries op, die zijn loopbaan voortzet als voorzitter van de vakgroep Gezondheidsbevordering. Daar werkte De Vries ook al van 2000 tot 2012.

Professor Kremers is vakhoogleraar Gezondheidsbevordering. Zijn onderzoek gaat veel over het stimuleren van gezond voedings- en bewegingsgedrag om overgewicht te voorkomen. “Dat is niet iets dat je met één simpele interventie kan doen, dat vraagt echt om systeemverandering en een integrale aanpak”, zegt Kremers. “Als je bijvoorbeeld gezonde voeding op school aanbiedt, zorg dan ook voor een gezond aanbod op de sportclub en maak gezonde voeding in de supermarkt aantrekkelijk, zodat kinderen op allerlei manieren blootgesteld worden aan een omgeving waarin de gezonde keuze gemakkelijker wordt. It takes a village to raise a child.” Een missie die Kremers nu op bestuurlijk vlak gaat voortzetten en die naadloos past in de missie van het Maastricht UMC+.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van het Maastricht UMC+ bestaat per 1 november uit voorzitter Helen Mertens, vicevoorzitter Annemie Schols, Geraline Leusink, Gabriël Zwart en Stef Kremers.