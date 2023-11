Nieuw onderzoek naar miljoenenflop elektronisch jeugddossier

Er komt een extra onderzoek naar het mislukte project van een aantal GGD’s om gezamenlijk een elektronisch jeugddossier te ontwikkelen. Dat meldt het Noord Hollands Dagblad. Door het afgeblazen initiatief ging zo’n 13 miljoen euro in rook op.

GGD’s in de regio’s Utrecht, Twente en Noord-Holland trokken samen op om voor een aantal gemeentes een elektronisch dossier te laten bouwen voor gegevens van minderjarigen. Op die manier zouden bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en consultatiebureaus eenvoudig bij medische gegevens kunnen.

Wegens een “blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD” werd daar vorig jaar de stekker uitgetrokken. Naar verluidt was er toen al zo’n 13 miljoen euro in het project gestoken.

Extra onderzoek

Ontwikkelaar Finalist vindt dat het wel degelijk een deugdelijk systeem hebben gebouwd. De gezondheidsdiensten bestrijden dit en willen – nadat een onderzoeksbureau zich al over de zaak boog – dat er extra onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk expert. De rechter gaf hun daar in tweede instantie gelijk in.