Thema: Sociaal Domein
Nieuw woonzorgproject in Vlaardingen

In een nieuw woonzorg-complex in Vlaardingen komen een kinderdienstencentrum en zorgappartementen van zorgverlener Ipse de Bruggen.

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan heeft in samenwerking met VenhoevenCS architecture+urbanismLOLA Landscape ArchitectsICS ZorgVolantis, technisch partner Vink Bouw en omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff de tender gewonnen die de gemeente Vlaardingen had uitgeschreven voor een woonzorglocatie aan het Erasmusplein. Het project omvat 70 koopappartementen, 42 zorghuurappartementen en een kinderdienstcentrum van 2000 m2 voor zorgorganisatie Ipse de Bruggen.

Met het plan WEST// belooft het team de Westwijk een nieuw ankerpunt te geven. Met het complex wordt een versterking van het sociale netwerk en connectie met de buurt beoogd. Het is gericht op verschillende doelgroepen die elkaar kunnen steunen, helpen en aanvullen. Een kinderdienstencentrum van Ipse de Bruggen vormt daarin een belangrijke schakel. Hier ontmoeten, naast natuurlijk de kinderen, ook ouders, begeleiders en bezoekers elkaar. WEST// moet laten zien dat wonen, zorg en gemeenschapsgevoel op een vanzelfsprekende manier in elkaar kunnen grijpen.


De gemeente Vlaardingen en zorgaanbieder Ipse de Bruggen tekenden in 2022 de intentieovereenkomst die tot deze gezamenlijke ontwikkeling heeft geleid. De zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen worden aangevuld met reguliere koopappartementen. Door de centrale ligging in de Westwijk werd de locatie als zeer geschikt beoordeeld als een verblijfsgebied met een maatschappelijke functie en voor het toevoegen van woningen.


Daglicht, uitzicht op groen en natuurlijke materialen zullen moeten zorgen voor een gezonde, rustgevende woonomgeving. De uitwerking van het groenprogramma wordt toevertrouwd aan LOLA Landscape Architects. Het bureau dat in juli 2024 in dezelfde gemeente ook een tender voor het ontwerpen van de integrale gebiedsvisie, het beeldkwaliteitsplan en het schetsontwerp voor de Rivierzone in Vlaardingen won.

Duurzaamheid loopt volgens de betrokken partijen als een rode draad door het plan. De gevels en binnenwanden zijn los te maken en herbruikbaar, daken vangen regenwater op en leveren ruimte voor biodiversiteit. Alle materialen worden bovendien gekozen met het oog op gezondheid en een lage milieubelasting.

De bouw van WEST// start naar verwachting eind 2027 en de oplevering staat gepland voor medio eind 2029.

