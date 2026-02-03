Nieuw ziekenhuisgebouw SJG Weert is operationeel

Het nieuwe ziekenhuisgebouw van SJG Weert is 2 februari officieel in gebruik genomen. De afgelopen dagen stonden in het teken van de verhuizing. Als laatste gingen de SEH en IC over.

In het nieuwe ziekenhuis zijn duurzaamheid, comfort en privacy het uitgangspunt. Zo zijn er meer eenpersoonskamers op de verpleegafdeling en zijn er kraamsuites ingericht, waar de eerste geboortes inmiddels al plaatsvonden. “Van veel patiënten krijgen we mooie complimenten over het gebouw, bijvoorbeeld over de rustige omgeving en het warme kleurgebruik”, vertelt Gertjan Kamps, bestuursvoorzitter van SJG Weert.

Nieuw ziekenhuisgebouw SJG Weert

Met de overgang van de spoedzorg is het gebouw vanaf 2 februari volledig operationeel. Kamps: “Dat is een enorme prestatie. Eigenlijk was onze zorg afgeschaald tot woensdag. Omdat het soepel liep op de afdelingen en de druk op de zorg in de regio hoog is, wordt er nog een tandje bij gezet. En dat na de intense verhuisdagen. De spoedzorg is gedurende de verhuizing volledig operationeel gebleven. Als bestuurder kijk ik met trots naar onze organisatie.”

Flexibele polikliniek

Ook de bloedafname, de apotheek, de medische beeldvorming, het dagcentrum en een groot deel van de poliklinieken zijn dit weekend verhuisd. De nieuwbouw is voor SJG Weert een belangrijke stap in de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis, naast het partnerschap met Maastricht UMC+. In twee fases wordt er een volledig nieuw, ultrazuinig ziekenhuis gebouwd, dat voorziet in de zorgbehoefte van de regio. In de komende jaren vindt nieuwbouwfase 2 plaats, waarin onder andere nieuwe operatiekamers een plek krijgen. Naar verwachting wordt het gebouw rond 2030 opgeleverd. In de verbinding tussen beide bouwfases wordt een nieuwe hoofdingang gerealiseerd.