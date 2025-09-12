Nieuwe academische werkplaats huisartsenzorg in Zuidoost-Nederland

Negen regionale zorggroepen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de huisartsenzorg in de regio te versterken door praktijk, onderwijs, opleiding en onderzoek nauwer met elkaar te verbinden.

Horizon is één van de zeven regionale academische werkplaatsen die dit jaar met steun van ZonMw, de nationale financier van gezondheidsonderzoek, van start zijn gegaan.

Horizon werkt vanuit twee locaties, Maastricht en Eindhoven, aan het versterken van de huisartsenzorg in Zuidoost-Nederland en vormt een brug tussen huisartsenzorg en Onderwijs, Opleiding en Onderzoek. Horizon richt zich daarbij op twee hoofddoelen: het verbeteren van de gezondheid van inwoners in de regio en het vinden van oplossingen voor de personele uitdagingen binnen de huisartsenzorg.

De negen zorggroepen tellen gezamenlijk rond de 950 aangesloten huisartsen en de regio telt 243 actieve huisartsopleiders met 205 opleidingsplekken. De academische werkplaats heeft bovendien toegang tot medische data van 150.000 patiënten waarmee populatiebrede analyses kunnen worden uitgevoerd, zorguitkomsten worden gemonitord en gerichte verbeterprojecten worden ondersteund.