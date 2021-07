Nieuwe bestuurder Carintreggeland komt over van Rabobank

Interessant voor u

Nieuws Koninklijke Visio start met bouw nieuwe woonlocatie in Breda-Zuid Volgende week vindt de eerste paalboring plaats voor de woningen en studio’s aan de Valkenierslaan 224-226. De 24 bewoners, nu nog deels woonachtig op Visio de Blauwe Kamer en in interim-voorzieningen in Breda, verhuizen juni 2022 naar de nieuwe plek. Het duurde even voordat de bouw eindelijk kan beginnen. Maar het was het waard, volgens […] Lees verder

Nieuws CBS: Sterftecijfer voor het eerst in pandemie opvallend laag Vorige week overleden naar schatting 2.550 mensen. Dat zijn 300 minder dan een week eerder. Het is normaal dat het aantal sterfgevallen de ene week iets hoger is en de andere iets lager. Maar deze week was het sterftecijfer zo laag, dat er volgens de statistici geen sprake was van zo’n gebruikelijke schommeling. Zij noemen […] Lees verder

Nieuws UMC Utrecht onderzoekt geneesmiddel tegen corona Het eiwit is ontwikkeld om de verspreiding van een Covid-19-infectie in het lichaam te stoppen. De onderzoekers hopen dat nu aan te tonen. Ensovibep moet voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden, doordat de infectie niet van cel naar cel kan ‘overspringen’. Wie uiteindelijk het medicijn kan krijgen, moet het onderzoek uitwijzen. Vaccins “Het aantal besmettingen […] Lees verder

Nieuws Epic-algoritme voor bloedvergiftiging presteert ondermaats Het model dat Epic in haar elektronisch patientendossier (epd) heeft gebouwd om bloedvergiftiging te voorspellen, werkt minder goed dan tot dusverre werd aangenomen. Het model mist enerzijds veel gevallen en zorgt anderzijds regelmatig voor loos alarm. Dat blijkt uit een studie die onlangs werd gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. Lees verder