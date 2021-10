Nieuwe bestuurder gestart bij Pathologie Friesland

Gijsbert Zijlstra is per 1 september gestart als bestuurder bij Pathologie Friesland, een organisatie die pathologisch onderzoek verricht voor ziekenhuizen en huisartsen in Friesland en de Noordoostpolder. Zijlstra komt over van Zorggroep Oude en Nieuwe Land waar hij manager wijkverpleging was. Hij volgt Han Morsmuis op die manager bedrijfsvoering is geworden bij Treant Zorggroep.