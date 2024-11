Nieuwe bestuurder moet problemen ZorgSaam tackelen

Boogaard was bovendien verantwoordelijk binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de portefeuille zorg. Boogaard kiest bewust voor ZorgSaam en Zeeuws-Vlaanderen. “Met de opdracht die er ligt voor de raad van bestuur gezien de ontwikkelingen in de regio, wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten op regionaal niveau. Opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen voel ik nog steeds de verbondenheid met de regio en zie als geen ander het belang van de rol van het streekziekenhuis en de ketenzorg.”

Resultaatgericht

Boogaard omschrijft zichzelf als “resultaatgericht met een enorme drive om de organisatie waarin ik werk te verbeteren, te ontwikkelen en te professionaliseren met aandacht voor de medewerkers en samenwerkingspartners.”

Ook personeelsissues

Afgelopen voorjaar meldde ZorgSaam een verlies van 11 miljoen euro over 2023. De ziekenhuis- en vvt-aanbieder in Zeeuws-Vlaanderen kondigde daarna een bezuiniging van 14 miljoen euro aan. Naast het financiële verlies, kampt ZorgSaam met personeelsissues. Zo zijn er te weinig neurologen om de afdeling neurologie open te houden, waardoor patiënten voor spoedzorg naar UZ Gent worden vervoerd. Daarnaast namen oogartsen ontslag omdat ze niet met een andere afdeling willen samenwerken.

Zorgverzekeraar CZ en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben vertrouwen in de aanpak van ZorgSaam. ZorgSaam meldt dat ze voor 2025 een sluitende begroting verwachten door de genomen maatregelen.

Boogaard zal samen met Kim Hurkens de raad van bestuur van ZorgSaam vormen.