Nieuwe bestuurder Tactus Verslavingszorg

Inge Scholing is op 2 maart gestart als bestuurder bij Tactus Verslavingszorg.

Inge Scholing was hiervoor bestuurder bij gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie Jarabee. Eerder werkte zij in het bedrijfsleven, bij gemeenten en in verschillende zorgsectoren, zoals de psychiatrie en de ouderenzorg.

Nieuwe bestuursvoorzitter

Scholing zal samen met Joost Harkink het bestuur vormen. Harkink is per 1 maart benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. Hij is sinds 1 mei 2025 bestuurder bij de organisatie.

Harkink volgt als bestuursvoorzitter Gerdy van Bellen op. Van Bellen heeft per 1 maart 2026 Tactus verlaten.

Tactus biedt gespecialiseerde hulp bij verslaving in de regio’s Gelderland, Overijssel en Flevoland.