Nieuwe directeur-bestuurder voor Ronald McDonald Kinderfonds

Vanaf 1 juni 2026 zal Carla Muters aan de slag gaan als directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds zijn. Zij volgt daarmee Renate van Westerlaken-Loos op, die afgelopen najaar is teruggekeerd naar Lopik, als waarnemend burgemeester.

Carla Muters is momenteel werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Carla Muters

“We zijn verheugd met de komst van Carla. Zij brengt brede bestuurlijke ervaring met zich mee, wat zeer waardevol is voor de fase waarin we zitten. Ook haar energie, mensgerichte leiderschapstijl en duidelijke visie gaan zorgen voor een koersvaste aanpak met resultaat,” aldus Ronnie van Diemen, voorzitter van de raad van toezicht.

Carla Muters: “Met veel enthousiasme zet ik de volgende stap naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Ik kijk ernaar uit om mij – samen met alle betrokken medewerkers, vrijwilligers en partners – in te zetten voor een organisatie die zoveel betekent voor vele gezinnen in kwetsbare momenten. De maatschappelijke impact die hier dagelijks wordt gemaakt, geeft mij enorm veel energie om aan deze nieuwe rol te beginnen.”

Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt ervoor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 11 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis. In 14 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen. Verder zijn er 3 (aangepaste) vakantiehuizen, waar gezinnen met een zorgintensief kind op adem kunnen komen.