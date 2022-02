Nieuwe leden rvt De Viersprong

Annemarie van Elburg en Ron Axt zijn per 1 januari 2022 benoemd in de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong. Joost van Kessel is gekozen als nieuwe voorzitter van de raad.

Annemarie van Elburg is als kinder- en jeugdpsychiater toonaangevend specialist op het gebied van eetproblematiek bij jongeren. Ze is hoogleraar Klinische Psychopathologie aan de Universiteit van Utrecht en werkt als psychiater bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Ook is ze medisch directeur bij Co-eur. Zij heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, zowel als uitvoerend specialist, als leidinggevende en als wetenschapper.

Ervaring

Ron Axt heeft ruim vijftien jaar ervaring als bestuurder in de zorgsector bij diverse organisaties en momenteel bij de vvt-organisatie Groenhuysen in Roosendaal. Naast zijn bestuurlijke ervaring heeft Axt in de ouderenzorg, in het sociaal domein en in de verstandelijk gehandicaptenzorg toezichthoudende functies bekleed. Momenteel is hij voorzitter van de raad van toezicht van stichting De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam.

Voorzitter

Joost van Kessel, interim-manager en coach en lid van de raad van toezicht van de Viersprong sinds mei 2017, is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Hij volgt Becker Awad op, wiens termijn is verstreken.

Vakinhoudelijk

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij danken Becker Awad en Roos van der Mast voor hun inzet als toezichthouder bij de Viersprong. Wij zijn blij met de vakinhoudelijke en bestuurlijke ervaring die de twee nieuwe leden met zich meebrengen en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

Ggz

De Viersprong is een specialistische ggz-organisatie die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. De Viersprong biedt voor zowel volwassenen, jongvolwassenen en jongeren behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen.