Nieuwe methode voor herkennen ondervoeding bij ziekenhuispatiënten

Dat blijkt uit een studie van diëtiste Iris van der Vliet. Zij promoveert op 10 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral in de zorg komt ondervoeding veel voor, met verstrekkende gevolgen voor de gezondheid. Omdat overgewicht het signaleren van ondervoeding kan bemoeilijken en overgewicht dus steeds meer voorkomt, onderzocht Van Vliet op vier verpleegafdelingen van UMCG mogelijkheden dit te verbeteren.

Spiermassa

Naast de huidige meetmethode werd een methode onderzocht die zich niet zozeer richt op gewicht, maar op risicofactoren die voedingsinname kunnen beïnvloeden, zoals misselijkheid of slikklachten. Daarnaast werd gekeken naar ondervoeding bij nierpatiënten door spiermassa te meten. Deze nieuwe manier van screenen signaleert 2,5 keer zoveel risico op ondervoeding. De verschillen waren vooral groot bij mensen met overgewicht en patiënten die voor langere tijd waren opgenomen. Opvallend is dat ondervoeding meer voorkomt bij ontslag uit het ziekenhuis dan bij opname.

De huidige aanpak van ondervoeding in ziekenhuizen schiet tekort, vindt Van der Vliet. Daarom pleit zij voor aanpassing van het beleid en de richtlijnen, integrale aanpak in de keten en een betere positie van diëtiek in het ziekenhuis.