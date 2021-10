Nieuwe prijs voor maatschappelijke rol geneeskundestudenten

Drie geneeskundestudenten zijn genomineerd voor een nieuwe onderscheiding, die van Geneeskundestudent van het Jaar. Ze kunnen de titel en het bijbehorende bedrag van 5.000 euro, in het leven geroepen door onder meer artsenfederatie KNMG, in de wacht slepen met hun plan om de aankomende dokters nog ‘iets extra’s’ te laten betekenen in de samenleving.

“De arts van de toekomst staat midden in de samenleving en moet oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de volksgezondheid. Met deze prijs willen we het denken over de eigen rol die de arts daarin heeft stimuleren. Dat doen we door studenten die investeren in maatschappelijke initiatieven daarvoor erkenning te geven”, legt voorzitter Femke van de Zuidwind van vereniging en mede-initiatiefnemer De Geneeskundestudent uit.

Maatschappelijke projecten

Uit de ingezonden plannen werden die gekozen van vijfdejaarsstudenten Jeanne Arnold (22) en Yara Dixon (23), beiden van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en vierdejaarsstudent Coen Vulders (24) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Arnold richtte samen met studiegenoten Geneeskundestudenten In De Samenleving (GIDS) op, dat al twaalf maatschappelijke projecten heeft opgezet met en voor studenten. Dixon heeft ideeën ontwikkeld tegen mensenstruatieschaamte en -armoede. Ze heeft ook met studentenorganisatie IFMSA-Rotterdam aan een inzamelingsactie gewerkt voor vrouwen die geen geld hebben om tampons of maandverband te kopen. Vulders begon de stichting Open Boek Nijmegen en organiseerde een symposium om depressies bespreekbaar te maken.

Men kan tot en met 7 november stemmen via knmg.nl/studentenprijs. KNMG-voorzitter René Héman reikt de prijs op 10 november uit. (ANP)