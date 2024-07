Nieuwe rvt-leden voor Nictiz

Met ingang van 1 september 2024 verwelkomt Nictiz twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Jan van den Berg is benoemd als voorzitter van de rvt, waarmee hij Peter van Lieshout opvolgt. Annelies Versteegden volgt Mirjam van Velthuizen-Lormans op, die per 1 juli afscheid nam

Van den Berg studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en heeft een MBA van de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Momenteel is hij voorzitter van de rvc van Achmea en myTomorrows en adviseur van het Ministerie van Volksgezondheid van Singapore. Daarnaast is hij lid van het Bestuur van het Oranje Fonds en de rvt van het Diabetes Fonds, en verbonden aan het Joep Lange Instituut

Annelies Versteegden is bestuurder bij de Koninklijke Visio, een organisatie voor mensen met een visuele beperking. Voorheen was ze voorzitter raad van bestuur bij Vilans en heeft ze meer dan 12 jaar ervaring als toezichthouder. Ze brengt ruime ervaring mee in leidinggeven aan grote veranderingen, innovaties, samenwerkingen, digitale transformatie en procesverbeteringen in de zorg.