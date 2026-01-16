Nieuwe spoedeisende hulp Flevoziekenhuis in gebruik genomen

Het Flevoziekenhuis heeft sinds dinsdag 13 januari de nieuwe spoedeisende hulp in gebruik genomen. Het is de eerste stap in de realisatie van de ‘Spoedpost Almere’, een project waarbij spoedeisende ziekenhuiszorg en huisartsenzorg fysiek worden geïntegreerd.

De nieuwe seh maakt deel uit van een groter nieuwbouwproject. Het doel is om de seh en de huisartsenspoedpost samen te brengen op één centrale locatie voor acute zorg.

Nieuwbouw

Nu de spoedeisende hulp operationeel is, start de verbouwing van de voormalige seh-locatie. Deze ruimte wordt gereedgemaakt voor de huisartsenspoedpost, die naar verwachting in mei 2026 verhuist naar de nieuwbouw. De officiële opening van de volledige Spoedpost Almere staat gepland voor juni 2026.

Bij het ontwerp van de nieuwe faciliteit is nadruk gelegd op rust, privacy en overzicht, aldus het ziekenhuis. De afdeling is ruimer opgezet en voorzien van gemoderniseerde behandelkamers. Er zijn specifieke ruimtes ingericht voor kinderen, psychiatrische zorg en patiënten die extra voorzieningen vereisen.

Ook is bij de inrichting en het kleurgebruik rekening gehouden met feedback van patiënten. Voor het zorgpersoneel biedt de nieuwe indeling verbeterde zichtlijnen. Dit moet bijdragen aan een efficiëntere werkwijze, snellere onderlinge communicatie en zelfs kortere wachttijden.