Nieuwe strategie en directieteam VvAA

VvAA Groep heeft een nieuw directieteam gepresenteerd als onderdeel van een aangescherpte strategische koers. De organisatie, die ruim 130.000 zorgverleners vertegenwoordigt, wil hiermee haar positie in verzekeringen, advies en juridische dienstverlening voor de zorgsector verstevigen.

Met de nieuwe structuur splitst VvAA de commerciële aansturing op in twee segmenten. Een voor individuele zorgprofessionals en een voor zorgorganisaties.

De operationele verantwoordelijkheid wordt voortaan centraal belegd. Volgens de organisatie leidt deze opzet tot snellere besluitvorming en een grotere wendbaarheid binnen de kernactiviteiten.

Continuïteit

​Het vernieuwde team staat onder leiding van CEO Bart Janknegt. Samen met Chief Financial & Risk Officer (CFRO) Miranda Hendriks vormt hij de basis van het bestuur. Zij worden bijgestaan door twee directeuren die vanuit de eigen organisatie doorstromen: Constant Moolenaar (Directeur Individuele Markt) en Jaap May (Directeur Operations). Een vijfde directiepositie voor de portefeuille Zorgorganisaties wordt momenteel extern geworven.

​De benoemingen zijn officieel nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

​CEO Bart Janknegt stelt dat de nieuwe koers noodzakelijk is om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de zorg. “Samen gaan we de uitdagingen in de zorgsector omzetten in kansen, zodat we de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de lange termijn kunnen garanderen.”

