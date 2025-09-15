Skipr

Nieuwe toezichthouder bij Pieter van Foreest 

,

Mieke van den Berg wordt lid van de raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest. Zij volgt Paul Zevenbergen op in de portefeuille financiën en vastgoed. Zevenbergen heeft het einde van zijn tweede termijn bereikt.

Van den Berg is ook werkzaam als directeur-bestuurder/CFO bij openbaarvervoerbedrijf RET NV. Eerder was zij lid van het college van bestuur van Hogeschool Inholland en lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Eigen Haard.

