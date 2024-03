Nieuwe versie exoskelet is lichter en heeft beter enkelgewricht

Dat bleek tijdens de presentatie door een studententeam van de TU Delft afgelopen donderdag 7 maart.

Meer bewegingsmogelijkheden

In het ontwerp van het ‘Project MARCH exoskelet’ ligt de nadruk op de veelzijdige bewegingsmogelijkheden en een lichter exoskelet voor betere wendbaarheid voor de gebruiker. De nieuwe enkelbeweging (inversie- en eversie) maakt het lopen zonder krukken en lopen op een schuine wand mogelijk. Daarnaast willen de studenten camera’s in het exoskelet inbouwen, die de omgeving scannen en op basis daarvan snel een geschikt looppatroon uitstippelen. Hiermee kunnen patiënten bijvoorbeeld trappen op- en aflopen. Ook wordt de communicatie naar de verschillende gewrichten van het exoskelet verbeterd voor hogere betrouwbaarheid en snelheid.

Lichter

Het negende projectteam legt de nadruk dit jaar op het lichter maken van het exoskelet. Zo is het frame van de benen, de ‘botten’ van het exoskelet, 40 procent lichter gemaakt ten opzichte van vorig jaar, met als gevolg een gemakkelijkere besturing door de piloot. Ook is het ontwerp van de rotational joints in de knie en heup vernieuwd, resulterend in bijna drie kilo gewichtsverlies. In totaal wordt het exoskelet van Project MARCH IX 20 procent lichter dan voorgaand model.

‘Bionische Spelen’

Project MARCH IX zal dit jaar deelnemen aan de CYBATHLON 2024 in Zürich, een van de grootste bionische competities ter wereld. Om op te vallen tussen andere internationale teams krijgt het exoskelet van MARCH IX een uniek Delfts Blauw ontwerp van een van de grootste Delfts Blauw bedrijven. Tijdens de CYBATHLON 2024 moeten tien obstakels gebaseerd op het dagelijks leven voltooid worden, zoals traplopen, zitten en opstaan en zelfs lopen zonder krukken. Deze tien obstakels moeten uitgevoerd worden binnen tien minuten.