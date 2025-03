Nieuwe voorzitter raad van toezicht bij Diakonessenhuis

Vanaf 1 maart is Joop Hendriks de nieuwe voorzitter raad van toezicht van het Diakonessenhuis. Hendriks vervangt Henk Broerders, van wie de termijn is verlopen.

Hendriks is al vijfenhalf jaar lid van de raad van toezicht van het ziekenhuis. Nu Hendriks voorzitter is, ontstaat een vacature voor een nieuw lid. Daarvoor zoekt de raad van toezicht nadrukkelijk een nieuw lid met een bi-culturele achtergrond.

Belangrijke thema’s

Hendriks ziet de nieuwbouw, het behouden en werven van collega’s, een nog slagvaardiger organisatie worden en actief deelnemen aan de ‘netwerkzorg’ in de regio Utrecht als belangrijkste thema’s voor de komende jaren bij het Diakonessenhuis.

Deze kansen wil hij omarmen samen met de raad van bestuur, cliëntenraad, medezeggenschapsorganen, de medische- en verpleegkundige staf en de professionals in het ziekenhuis, in goede verbinding met elkaar.

Vacature

De raad van toezicht zoekt in een nieuw lid nadrukkelijk iemand met een bi-culturele achtergrond. Hendriks: “In onze raad hebben we een mooie samenstelling van zowel leden die verstand hebben van (ziekenhuis)zorg als leden met een meer onafhankelijke, kritische blik. Wat we echter missen, is een lid met een bi-culturele achtergrond. We hebben echt behoefte aan die aanvulling en gaan daar nu heel gericht naar op zoek. Een gespecialiseerd bureau helpt ons bij de werving. Ik verheug me op de samenwerking en op onze nieuwe inzichten.”