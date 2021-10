Nieuwe voorzitter raad van toezicht St Jansdal

Interessant voor u

Nieuws NZa verwerkt 675 miljoen in nieuwe tarieven voor 2022 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2022 na de 675 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor hogere salarissen in de zorg. Voor een aantal sectoren betekent dit een wijziging van de eerder vastgestelde bedragen, meldt de NZa. Lees verder

Nieuws Wisseling van de wacht in toezichtsraad Zuidwester Huybert van Eck wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Zuidwester. Hij volgt per 1 november Leo Schoots op. Lees verder

Blog Opinie Het WRR-rapport is er een dat de regering wél onderin een la mag opbergen Het gebeurt elk jaar wel weer. Rapporten met belangrijke conclusies en ‘lessons learned’ belanden bij bewindsvoerders ergens onder in een la. Té confronterend, té weinig tijd of gewoon teveel A4-tjes over een onderwerp dat nú even niet scoort. Het kan de beste overkomen zullen we maar zeggen. Lees verder

Nieuws De Jonge onderzoekt extra verplichtingen voor zorgbestuurders Minister Hugo de Jonge gaat kijken of het wettelijk mogelijk is om bestuurders en toezichthouders in de zorg te verplichten lid te worden van een branchevereniging en een accreditatieproces te laten afronden. Dit om goed werkgeverschap in de zorg te stimuleren en het relatief hoge ziekteverzuim en de hoge uitstroom tegen te gaan. Lees verder