Nieuwe voorzitter Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

Vanaf 1 december is Albert van Wijk, bestuurder van IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, de nieuwe voorzitter van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Hij neemt de voorzittershamer over van Wietske Vrijland, die per 1 januari bestuursvoorzitter wordt van het OLVG in Amsterdam.