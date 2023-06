Nieuwe voorzitter vereniging kindergeneeskunde

De Ridder is kinderarts-maag/darm/leverziekten in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en was tot haar benoeming op 15 juni vicevoorzitter van het NVK-bestuur. Zij volgt Károly Illy op die ruim zes jaar voorzitter was.

De Ridder: “De afgelopen jaren hebben we met elkaar de kindergeneeskunde stevig op de kaart gezet, onder meer door steeds weer op te komen voor de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen en jongeren in Nederland, ziek én gezond. Ik zie ernaar uit om die ambitie samen met het bestuur en de leden verder inhoud te geven, in het belang van onze patiënten.”

Academische centra

De Ridder heeft veel ervaring. Ze is ruim twintig jaar werkzaam als kinderarts en onderzoeker. Als kinderarts-mdl verleent zij zorg aan zowel de allerkleinsten als de allergrootsten. Daarbij staat zij in contact met veel kinderartsen binnen de NVK, werkzaam in diverse situaties, van kleine en grotere regionale ziekenhuizen tot academische centra.

Binnen het Erasmus MC heeft zij haar eigen onderzoeksgroep opgebouwd en daarbuiten een uitgebreid internationaal (onderzoeks)netwerk. Vanuit die positie heeft zij verschillende multicenter studies opgezet waarvan resultaten inmiddels zijn geïmplementeerd in de dagelijkse zorg voor deze kinderen.