Nij Smellinghe opent SEH tijdelijk op nieuwe plek

Deze tijdelijke verandering is noodzakelijk omdat het ziekenhuis daarmee ruimte kan maken voor een grootschalige verbouwing van haar oorspronkelijke SEH en de huisartsenspoedpost. In de zomer van 2026 moet straks alle acute zorg bij Nij Smellinghe op die plek samenkomen, met een Spoedplein waarin de huisartsenspoedpost is geïntegreerd.

Vanaf de zomer van 2026 werken de Spoedeisende Hulp (SEH), Dokterswacht Friesland, de Intensive Care (IC), de Eerste Hart Hulp (EHH) en de Cardiovasculaire Care Unit (CCU) nauw samen op de nieuwe afdeling Acute Zorg.

Mijlpaal

In de oude situatie zijn die verschillende afdelingen verspreid over het ziekenhuis. Voor patiënten betekent de nieuwe situatie meer ruimte, één ontvangstpunt en directe doorverwijzing naar de juiste zorgprofessional. Voor medewerkers betekent het: korte lijntjes, werken in meerdere vakgebieden en zorgprofessionals uitwisselen wanneer nodig. Met huisartsen, ambulancediensten en regionale Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT), zoals ZuidOostZorg, wordt intensief samengewerkt.

“Deze ontwikkeling is een belangrijke mijlpaal voor Nij Smellinghe en de regio, vertelt Idi de Boer, zorgmanager Acute Zorg. “We zijn trots op de intensieve samenwerking met de huisartsenspoedpost, ambulancediensten en onze VVT-partners. En vooral op onze medewerkers, die vanaf het eerste moment hebben meegedacht en meegedaan. Dankzij hun inzet en betrokkenheid zetten we samen een grote stap naar toekomstbehendige acute zorg in de regio. Door oog te hebben voor wat ons verbindt, korte lijnen en één duidelijke toegang voor spoedzorg, blijft het ziekenhuis voorbereid en wendbaar op de zorgvragen van morgen.”