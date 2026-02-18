Noord-Hollandse ziekenhuizen zeggen afspraken af door ict-storing

Vestigingen van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam hebben dinsdag afspraken moeten afzeggen door een ict-storing. Hierdoor was het ziekenhuis enkele uren telefonisch slecht bereikbaar en was ook het elektronische patiëntendossier niet beschikbaar.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat woensdag alle afspraken in de OK’s vooralsnog doorgaan. Voor de poliklinieken zijn de afspraken tot 10.00 uur woensdag geannuleerd.

Handmatig

“Veel registraties moeten nu handmatig worden gedaan. Dit kost extra tijd en daardoor kunnen we minder patiënten helpen”, meldt het ziekenhuis. “Om veilige zorg te bieden, moeten we dus helaas afspraken afzeggen. Dit vinden we enorm vervelend voor de patiënten die het betreft. We bieden onze excuses aan voor het ongemak.” (ANP)