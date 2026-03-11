Skipr

Noordelijke ziekenhuizen zoeken samenwerking voor toekomstige hartzorg

,

Om de vergrijzing en de verwachte toename van hart- en vaatziekten in het noorden het hoofd te bieden, gaan UMCG en Frisius MC samenwerken.

De twee ziekenhuizen met zowel cardiologen als hartchirurgen in Friesland en Groningen hebben op 10 maart een intentieverklaring getekend om nauwer te gaan samenwerken om te zorgen dat de hartzorg de komende decennia op peil blijft.

“We hebben last van dubbele vergrijzing”, zegt Jan-Willem Uringa, centrummanager Hart-Vaat van Frisius MC in Leeuwarden. Niet alleen wordt de bevolking ouder waardoor de vraag naar behandelingen zal toenemen, ook vergrijst het personeelsbestand snel omdat jonge mensen uit de regio wegtrekken. Bovendien komen hart- en vaatziekten bovengemiddeld veel voor in Noord-Nederland.

Hoe de samenwerking concreet gestalte krijgt, is nog niet helemaal bekend, maar in ieder geval wordt er naar gestreefd om in de ziekenhuizen dezelfde zorgpaden te hanteren.

Samen opleiden

“Ook gaan we kijken naar gezamenlijke inkoop en het gezamenlijk opleiden van medisch personeel”, aldus Uringa. “De cardiologen en hartchirurgen zitten deze week samen om de samenwerking verder vorm te geven.”

In Nederland zijn er nu vijftien ziekenhuizen met een hartcentrum. Behalve in Groningen en Leeuwarden, is er in het noorden nog een hartcentrum in het Isala in Zwolle waar openhartoperaties en gespecialiseerde behandelingen plaatsvinden.

Noordelijke ziekenhuizen zoeken samenwerking voor toekomstige hartzorg
