Noordelijke zorg boekt vooruitgang op digitale uitwisseling patiëntgegevens

Sinds de ziekenhuislocaties van Treant in mei zijn aangesloten, geven wekelijks ruim 500 patiënten toestemming voor het delen van hun medische informatie. Inmiddels hebben meer dan 7.000 patiënten ingestemd, wat wijst op een groeiend vertrouwen in het systeem.

Zorgviewer biedt zorgverleners in Noord-Nederland toegang tot medische gegevens van patiënten die elders zijn behandeld. Dit gebeurt uitsluitend met expliciete toestemming van de patiënt; zonder die toestemming blijven de gegevens afgeschermd. Het systeem is een van de eerste in Nederland dat zorgverleners snel en veilig toegang geeft tot elkaars dossiers, wat de samenwerking tussen instellingen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Puzzelstukje

Gynaecoloog Frank van Raaij van Treant ziet dagelijks de meerwaarde van Zorgviewer. “Ik zie nu informatie die ik anders niet of met veel moeite kon inzien. Dat is soms net het ontbrekende puzzelstukje,” zegt hij. Vooral bij patiënten die eerder in andere ziekenhuizen zijn behandeld, is het volgens hem essentieel om toegang te hebben tot gedetailleerde medische gegevens. “Zorgviewer biedt meer dan een samenvatting; het geeft een completer beeld van de medische geschiedenis, wat cruciaal is voor een juiste diagnose en behandeling. Zeker bij complexe casussen waarbij meerdere specialisten betrokken zijn.”

Ook internist-endocrinoloog Franke Volbeda, tevens Chief Medical Information Officer (CMIO) bij Treant, benadrukt het belang van directe toegang tot informatie. “Het is prettig om labresultaten en andere gegevens meteen te kunnen inzien, zonder te hoeven wachten op brieven,” zegt hij. “Het bespaart tijd en voorkomt dat je voorafgaand aan een afspraak nog informatie moet opvragen of zelfs een tweede afspraak moet plannen om alles compleet te krijgen.”

Samenwerking

Zorgviewer is ontwikkeld door RIVO-Noord, een netwerk van zorgverleners in Noord-Nederland. Naast Treant maken ook het UMCG, Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Dokter Drenthe (een groot aantal huisartsenpraktijken), Frisius MC, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Nij Smellinghe en Antonius Sneek gebruik van het systeem.