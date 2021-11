Noorderbreedte bouwt woonzorgcentrum in Leeuwarden

Noorderbreedte bouwt in Leeuwarden een woonzorgcentrum waar 96 ouderen met een zware zorgvraag kunnen wonen. Het project wordt gerealiseerd met een zogenoemde sale and lease back constructie. Dat wil zeggen dat de zorgaanbieder het gebouw gaat huren van een investeerder.

De betrokken belegger is Appollo Healthcare Property Fund. Apollo Healthcare Property Fund is eind juni 2016 gelanceerd en richt zich op een drietal segmenten van de Nederlandse zorgmarkt: beschermd wonen, verpleegcomplexen en genees- en behandelcentra. HEVO is betrokken als projectontwikkelaar. HEVO heeft ook geadviseerd bij de contractvorming tussen de partijen.

Noorderbreedte biedt zorg aan ouderen, revalidanten en specifieke doelgroepen zoals Korsakov-, gerontopsychiatrie- en Huntington-cliënten. De cliënten hebben complexe, intensieve zorg nodig. De Jabikshof, zoals het nieuwe woonzorgcentrum gaat heten, bestaat straks uit twee gebouwen met daarin zes huizen die elk 16 bewoners kunnen herbergen. De bewoners lijden allemaal aan een vorm van dementie.

“De nieuwe bewoners krijgen een eigen woon-/slaapstudio met eigen badkamer en gedeelde woon- en leeffaciliteiten. Bij de inrichting is rekening gehouden met maximale bewegingsvrijheid en veiligheid. Het concept sluit aan bij de ambitie om van iedere dag een waardevolle dag te maken in welzijn, welbevinden en de gezondheid van bewoners”, zo laat HEVO weten.

De bouw is gestart in de zomer van 2020 en de oplevering van de twee gebouwen inclusief binnentuin wordt verwacht in het 3e kwartaal van 2021.

