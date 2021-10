Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land onder één bestuur

Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land zijn officieel op bestuurlijk niveau gefuseerd. Daarmee vallen beide organisaties onder één bestuur. Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte, is per 1 oktober verantwoordelijk voor het besturen van beide organisaties.

De streefdatum van de bestuurlijke fusie was 1 juli, maar de voorbereiding vroeg meer tijd. Het formele proces waarin meerdere partijen hun akkoord moesten geven, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en toezichthouders, is nu volledig doorlopen. Er is door alle partijen groen licht gegeven. De medezeggenschaps- en cliëntenraden van beide organisaties gaven al eerder een definitief akkoord op het fusieplan.

Ketenzorg

Met de samenwerking willen Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land een effectieve samenwerking realiseren in het verbeteren van ketenzorg. Met elkaar bieden ze complexe verpleeghuiszorg aan huis, doorstroom van zorg thuis naar de verpleeghuiszorg, een overgang van het ziekenhuis naar huis en van de thuissituatie naar het ziekenhuis. “Ook bevordert de fusie op bestuurlijk niveau de samenwerking op het gebied van revalideren en zorgen voor een goede terugkeer van mensen naar huis. Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land kunnen daarnaast nog meer inzetten op het gebruik van zorgtechnologie, zowel op de zorglocaties als in de thuissituatie”, aldus de organisaties.

Op 1 oktober heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. “De fusie heeft geen directe gevolgen voor de medewerkers, behalve dat zij door de officiële samenwerking meer doorgroeimogelijkheden krijgen. Het wordt voor hen namelijk makkelijker om tussen beide organisaties van functie te wisselen”, melden Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land. Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte, is verantwoordelijk voor het besturen van beide organisaties.