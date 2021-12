Noordwest Ziekenhuis prikt ook familieleden van medewerkers

Het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) biedt boosterprikken aan voor familieleden en naasten van medewerkers. “Veel besmettingen vinden in de thuissituatie plaats, dus hiermee willen we de omgeving van onze medewerkers veiliger maken”, vertelt een woordvoerster van het NWZ over het initiatief. Sinds de uitnodigingen gisterenmiddag zijn verstuurd, zijn er al zo’n 2000 afspraken gemaakt.

Noordwest

Per Noordwest medewerker mogen maximaal vier familieleden of naasten ouder dan 18 jaar een afspraak inplannen voor een boosterprik. Vanaf 4 januari is het mogelijk om een vaccinatie te krijgen. “De meeste medewerkers hebben al hun boosterprik ontvangen, alleen voor sommigen kwam het eerder nog niet uit. Zij kunnen dus ook hun vaccinatie nog inplannen.”

GGD

Het ziekenhuis in Den Helder en Alkmaar heeft de ruimte om in vijf dagen ruim 15.000 mensen te prikken. De vaccins zijn al besteld bij de apotheken van het ziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat het ziekenhuis hierdoor de GGD kan ontlasten met het zetten van prikken.

Afspraak

Wel moedigt het ziekenhuis de familieleden aan om hun afspraak bij de GGD te laten staan, als ze deze al hadden gemaakt. “Dat is om niet het systeem overhoop te gooien”, aldus de woordvoerster. (ANP)