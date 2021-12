NU’91 tevreden dat kabinet vooruitkijkt

NU’91 is tevreden dat het kabinet met de nieuwe coronamaatregelen vooruitkijkt naar wat de omikronvariant van het coronavirus wellicht voor de zorg kan gaan betekenen. De bond vindt het goed dat ditmaal wordt geprobeerd om te voorkomen dat opnieuw een enorme patiëntengolf de ziekenhuizen overspoelt. “Niemand, ook de zorg niet, is blij met deze maatregelen, maar het is echt nodig”, aldus de woordvoerder van NU’91.

De vereniging beseft dat het raar lijkt om strengere maatregelen te nemen juist nu de besmettingscijfers dalen. “Maar het is nog minimaal, terwijl de beroepsgroep op de toppen van zijn tenen loopt. Het wordt steeds moeilijker. Als de voorspellingen van het RIVM kloppen, zijn deze maatregelen het enige scenario waarmee de zorg draaiende kan worden gehouden.”

“En we zijn er nog niet: de uitgestelde zorg verdwijnt voorlopig weer naar achteren denken we. Maar dat komt nog wel. We moeten het komende jaar de zorg heel goed in de gaten blijven houden”, zegt de woordvoerder van NU’91. (ANP)