NVTZ en LAZ publiceren whitepaper om zeggenschap te borgen

Organisaties met een shared governance model zijn aantrekkelijkere werkgevers. Toezichthouders spelen daarin een sleutelrol. Daarom lanceren de NVTZ en Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) een whitepaper met een twaalftal handvatten.

Raden van toezicht (rvt’s) zijn een belangrijke stakeholder om zeggenschap structureel te verankeren. Van de 130 respondenten uit een NVTZ-enquête ziet 92 procent een rol voor zichzelf weggelegd. Bianca Buurman, V&VN-voorzitter, hoogleraar en toezichthouder, concludeert dat de enquête een kennislacune blootlegt. “Een groot deel van de toezichthouders verwart medezeggenschap – meepraten in een verpleegkundige adviesraad (VAR) of verpleegkundig stafbestuur (VSB) – met zeggenschap, dat uitgaat van shared governance”, vertelt Buurman in een interview met Zorgvisie.

Drie rollen

Om toezichthouders op weg te helpen, ontwikkelden de NVTZ en de LAZ de whitepaper Toezien op zeggenschap. Daarin worden drie rollen voor toezichthouders beschreven: die van verbinder, facilitator en betekenisgever, waarbij de beweging van compliance naar vertrouwen wordt ingezet.

Buurman hoopt dat toezichthouders de whitepaper gebruiken om te reflecteren waar hun organisatie staat en hoe ze richting shared governance kunnen bewegen. “Daarmee zijn we weer een stapje verder in de structurele verankering van zeggenschap.”

