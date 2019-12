NVZ-bestuur gaat akkoord met cao-resultaat

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft ingestemd met het resultaat van de cao-onderhandelingen voor de periode van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. De NVZ vindt dat uit de cao een “terechte waardering voor het werk van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals” spreekt, maar is nog altijd bezorgd over de financiële risico’s. Met het oog hierop gaat de NVZ een plan van aanpak opstellen.

In totaal is er als gevolg van de nieuwe cao ruim 200 miljoen euro meer nodig dan bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 voorzien. Tijdens de recente raadpleging over de nieuwe cao vroegen de leden indringend aandacht voor de financiële risico’s die het cao-resultaat met zich meebrengt.

Het NVZ-bestuur heeft dit als opdracht op zich genomen en zal zich maximaal inspannen om op korte termijn een aanpak te formuleren waarmee de financiële risico’s kunnen worden ondervangen die investeringen, arbeidsplaatsen en het rendement van ziekenhuizen bedreigen. De NVZ mikt tevens op het verlichten van de hoge werkdruk. “Om deze cao en de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te kunnen uitvoeren, is de beschikbaarheid en motivatie van zorgprofessionals, in combinatie met aanvullende investeringen in ICT, opleidingen en innovatie, immers cruciaal”, aldus de NVZ.