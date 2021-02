NVZ: veel telemonitoring in ziekenhuizen, weinig inkoopafspraken

Een ruime meerderheid van de ziekenhuizen biedt één of meerdere vormen van telemonitoring aan, maar slechts een klein deel heeft daarover inkoopafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een rondgang van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die goede afspraken met verzekeraars essentieel vindt voor structurele borging van telemonitoring in het zorgproces.

De NVZ vroeg 33 ziekenhuizen en 11 categorale ziekenhuizen naar het gebruik van telemonitoring. Driekwart biedt dat aan. Bij hartfalen en COPD wordt de begeleiding op afstand het meest ingezet, in 66 procent van de gevallen. Ook steeds meer andere aandoeningen komen ervoor in aanmerking, zoals chronische darmziekten, diabetes en coronapatiënten. Bij een aantal ziekenhuizen zit telemonitoring nog in de opstartfase, zij verwachten dat het aantal patiënten dat op die manier geholpen wordt de komende periode verder zal toenemen.

Medisch service centrum

De helft van de ondervraagde ziekenhuizen maakt gebruik van een medisch servicecentrum. Daar worden grote groepen patiënten op afstand gemonitord, veelal op basis van metingen die ze zelf thuis verrichten. Nog eens een kwart van de respondenten heeft daar plannen voor, blijkt uit de enquête.

Weinig afspraken

Tegenover deze brede inzet en opkomst van telemonitoring staat dat een beperkt deel van de ziekenhuizen hier inkoopafspraken heeft gemaakt met zorgverzekeraars. Voor hartfalen- en COPD-patiënten is in 37,5 procent van de ziekenhuizen sprake van inkoopafspraken. Voor diabetes-patiënten ligt dat percentage op 12,5.

Eén van de ambities van het NVZ-programma Digitale Zorg is om een kwart van de fysieke policontacten te vervangen door digitale zorg en inzet van telemonitoring kan daar volgens de ziekenhuizen aan bijdragen. Voor structurele borging van telemonitoring in het zorgproces zijn goede afspraken met de zorgverzekeraars essentieel, stelt de NVZ.