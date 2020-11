NVZ-voorzitter Melkert: ‘VIPP zorgt voor doorbraak in informatie-uitwisseling’

In de eindrapportage staat onder meer dat 53 van de 64 deelnemende algemene ziekenhuizen alle beoogde doelstellingen hebben gehaald. Met als gevolg dat bijvoorbeeld het aantal digitale recepten ruimschoots verdubbelde. Bovendien heeft 94% van de instellingen de landelijke standaard Basisgegevensset Zorg (BgZ) geïmplementeerd. Die moet functioneren als basis voor een goede overdracht tussen ziekenhuizen. Ook de verdere ontwikkeling van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) wordt in het rapport aangeduid als een teken van succes van het programma.

Grote stappen

“Dit is een doorbraak in het transparant en toegankelijk maken van essentiële medische informatie”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert in een reactie. “In relatief korte tijd hebben de ziekenhuizen grote stappen gezet op weg naar digitale gegevensuitwisseling. Patiënten kunnen nu digitaal bij hun medische gegevens en hebben hier in 2019 maar liefst 4 miljoen keer gebruik van gemaakt.”

Opvolger

Het stimuleringsprogramma VIPP was bij haar introductie in 2017 vernieuwend vanwege de resultaatgerichte opzet. Inmiddels zijn er ook dergelijke programma’s gestart in andere zorgsectoren. VIPP 5, de opvolger van VIPP 1 en 2, richt zich voornamelijk op het aansluiten van PGO’s en de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen.