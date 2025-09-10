NVZD heeft drie nieuwe auditoren

Per 1 oktober 2025 treden Hanneke van Essen, Carla van der Weerdt en Jahir Scoop toe tot de auditorenpool van de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD).

De nieuwe auditoren brengen veel verschillende ervaringen mee, zowel vanuit de zorg als het publieke en private domein. Ze hebben expertise op het gebied van governance, organisatieontwikkeling, toezicht en professionele groei.

Hanneke van Essen

Hanneke van Essen is algemeen directeur bij de organisatie die de Nationale ombudsman ondersteunt en was eerder werkzaam bij de ministeries van VWS en EZ. Van Essen: “Leren begint bij de bereidheid om naar jezelf te kijken en open te staan voor de opvattingen van anderen.”

Carla van der Weerdt

Carla van der Weerdt heeft een loopbaan in de financiële sector en als bestuurder en toezichthouder. Zij benadrukt het belang van reflectie: “Het gedrag van een bestuurder heeft veel impact op de effectiviteit en cultuur van een organisatie.”

Jahir Scoop

Jahir Scoop is verpleegkundige, gemeenteraadslid in Groningen en toezichthouder in de vvt- en welzijnssector. Volgens hem “vraagt de complexiteit in de zorg om bestuurders die sensitief en reflectief zijn.”

Accreditatiesysteem

Het accreditatietraject beoordeelt of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Het levert daarmee volgens de NVZD een belangrijke bijdrage aan de professionalisering en maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur.