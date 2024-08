NZa: budget langdurige zorg 2024 ontoereikend

Het budget voor de langdurige zorg in 2024 is onvoldoende om alle noodzakelijke zorg te vergoeden. Dat blijkt uit twee prognoses van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In februari verwachtte de NZa voor 2024 nog dat het kader voldoende zou zijn. “We konden daarin nog geen rekening houden met een aantal ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de rechtszaak tegen zorgkantoren over de herberekening van de tarieven voor de gehandicaptenzorg”, concludeert de zorgautoriteit. Inmiddels schatten zorgkantoren dat deze wijziging 175 miljoen euro kost. “Ook de gevolgen van het aangenomen amendement Dobbe waren toen nog niet duidelijk.” Daarin wordt een besparing in de Wet langdurige zorg (Wlz) van 193 miljoeneuro teruggedraaid.

Tekort

In de recente prognose zijn deze ontwikkelingen nu meegenomen. Op basis daarvan verwacht de NZa in 2024 een tekort tussen de 54 en 347 miljoen euro. “Het is dan ook nog niet duidelijk of de herverdelingsmiddelen van 76 miljoen euro, die bestemd zijn om de tekorten op te vangen, dit jaar voldoende zijn.”

Passende zorg

De afgelopen jaren waren er ook tekorten in het budget van de langdurige zorg, die met de herverdelingsmiddelen zijn aangevuld. De zorgautoriteit constateert dat niet alleen de financiering een rol speelt voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de langdurige zorg. Ten tijde van vergrijzing en schaarste aan personeel en verblijfsplaatsen pleit de NZa met het Zorginstituut, CIZ en CAK voor passende zorg waarbij de cliënt en de eigen omgeving centraal staan. De nadruk moet volgens de coalitie liggen op preventie, zelfredzaamheid, langer thuis en digitaal als het kan.

Daarnaast riep de NZa de VWS-minister op om rond het scheiden van wonen en zorg duidelijke keuzes te maken en spoedig aan de slag te gaan met het aanpassen van de Wlz.